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17:06 31.03.2023

Шість законів України втратили чинність у зв'язку з набуттям чинності законом "Про медіа"

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Шість законів України втратили чинність у зв'язку з набуттям чинності законом "Про медіа"

У зв'язку з набуттям чинності законом "Про медіа" втратили чинність шість інших законів.

Зокрема, згідно з пунктом 32 прикінцевих і перехідних положень закону "Про медіа", що набув чинності в п'ятницю, 31 березня, втратили чинність закони "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" та "Про захист суспільної моралі".

Теги: #закон #медіа

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