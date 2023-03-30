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18:32 30.03.2023

"Нова пошта" запустила сервіс повернення речей, що не підійшли, і послугу адресного забору в Польщі

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"Нова пошта" запустила сервіс повернення речей, що не підійшли, і послугу адресного забору в Польщі

Лідер експрес-доставки в Україні "Нова пошта" запустила сервіс безкоштовного повернення продавцю товару, що не підійшов, протягом 14 днів після отримання посилки та послугу адресного забору в Польщі, повідомила прес-служба поштового оператора.

Згідно з релізом, новий сервіс називається "Легке повернення" і доступний тільки в мобільному додатку та онлайн-кабінеті.

Повернути безкоштовно можна посилки до 30 кг, для повернення вантажних відправлень діють звичайні тарифи.

У компанії зазначили, що здійснюють лише доставку, тому перед відправкою посилки покупцю обов'язково слід зв'язатися з продавцем, домовитися про повернення товару та коштів.

Для того, щоб скористатися послугою, користувачеві програми "Нова пошта" необхідно увійти до розділу "Мої відправлення" та обрати отриману посилку з товаром, який потрібно повернути. Потім у рядку "Керувати посилкою" вибрати сервіс "Легке повернення" та вказати причину повернення товару із запропонованого переліку.

У компанії зазначили, що при поверненні неможливо змінити адресу повернення та ім'я отримувача. Доставка безкоштовна, але якщо користувач виявив бажання скористатися послугою кур'єра, то за виклик потрібно зробити доплату.

Водночас сервіс може бути недоступним, якщо за посилкою були замовлені послуги "Переадресація", "Повернення" або продавець заблокував таку можливість. До того ж, деякі товари не підлягають поверненню, наприклад ліки, білизна тощо.

Крім того, компанія запровадила можливість викликати кур'єра на будь-яку польську адресу, щоб відправити документи або посилки до 30 кг в Україну. Послуга діє по всій території Польщі навіть у містах, де немає відділень Nova Post. Вартість виклику кур'єра – 43 грн (5 PLN), які сплачуються додатково до послуги доставки.

Для замовлення послуги необхідно заповнити форму на сайті Nova Post та здійснити оплату. Кур'єрська служба працює з понеділка до п'ятниці з 8:00 до 17:00.

У компанії нагадали, що якщо під час перевірки митна служба у посилці виявить заборонені товари, то вони будуть вилучені або вся посилка повернеться відправнику. При цьому всі витрати на повернення платить відправник.

Теги: #польща #нова_пошта #послуги #повернення

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