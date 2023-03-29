В Естонії заборонять користуватися застосунком ТікТок на телефонах чиновників - ЗМІ

Застосунок TikTok буде заборонений на мобільних телефонах, наданих чиновникам державою, повідомив у середу газеті Eesti Paevaleht міністр підприємництва та інформаційних технологій Крістьян Ярван (Kristjan Jarvan).

"Був наказ від Державного центру інформаційно-комунікаційних технологій (...). Поки що йдеться лише про TikTok. Із централізовано керованих телефонів його буде знято, а встановлення буде заборонено", - сказав Ярван.

Він додав, що "на всіх централізовано керованих пристроях TikTok буде відключено цього місяця. Якщо чиновник працює з приватним телефоном, ми всередину не зазираємо".

У низці західних країн почали обмежувати використання створеного в Китаї застосунку на телефонах державних чиновників. У ЄС побоюються, що обов'язок приватних компаній надавати уряду дані, які вони зберігають на прохання влади, може призвести до потрапляння конфіденційних даних у розпорядження КНР.