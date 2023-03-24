У Держкіно заявляють, що не мають впливу на Держприкордонслужбу в питанні виїзду суб'єктів кінематографії за кордон

У Державному агентстві з питань кіно заявляють, що не мають впливу на Державну прикордонну службу в питанні виїзду суб'єктів кінематографії за кордон.

"Рішення про надання дозволу на перетин державного кордону приймає виключно Державна прикордонна служба України, на діяльність якої Державне агентство України з питань кіно не має впливу, а тому виїзд громадян України здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства", - йдеться в заяві Держкіно, присвяченій виїзду громадян України - суб'єктів кінематографії за кордон.

Водночас у відомстві зазначили, що можуть сприяти перетину кордону для тих суб'єктів кінематографії, які: презентують Україну на міжнародних платформах через участь у конференціях, кінофестивалях, кіновиставках, кінопрем'єрах, пресконференціях та інших заходах, пов'язаних із популяризацією національної кіноіндустрії; забезпечують системну підтримку й розвиток міжнародної промоції українського кіно за межами України; провадять постійну інформаційну роботу, спрямовану на висвітлення воєнних злочинів країни-агресора.

"Державному агентству України з питань кіно відомі факти порушення порядку перетину державного кордону деякими суб'єктами кінематографії, через що Держкіно здійснює необхідні заходи для притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства", - заявляють у відомстві.