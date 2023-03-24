Телеком

18:38 24.03.2023

У Держкіно заявляють, що не мають впливу на Держприкордонслужбу в питанні виїзду суб'єктів кінематографії за кордон

1 хв читати

У Державному агентстві з питань кіно заявляють, що не мають впливу на Державну прикордонну службу в питанні виїзду суб'єктів кінематографії за кордон.

"Рішення про надання дозволу на перетин державного кордону приймає виключно Державна прикордонна служба України, на діяльність якої Державне агентство України з питань кіно не має впливу, а тому виїзд громадян України здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства", - йдеться в заяві Держкіно, присвяченій виїзду громадян України - суб'єктів кінематографії за кордон.

Водночас у відомстві зазначили, що можуть сприяти перетину кордону для тих суб'єктів кінематографії, які: презентують Україну на міжнародних платформах через участь у конференціях, кінофестивалях, кіновиставках, кінопрем'єрах, пресконференціях та інших заходах, пов'язаних із популяризацією національної кіноіндустрії; забезпечують системну підтримку й розвиток міжнародної промоції українського кіно за межами України; провадять постійну інформаційну роботу, спрямовану на висвітлення воєнних злочинів країни-агресора.

"Державному агентству України з питань кіно відомі факти порушення порядку перетину державного кордону деякими суб'єктами кінематографії, через що Держкіно здійснює необхідні заходи для притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства", - заявляють у відомстві.

Теги: #держприкордонслужба #держкіно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:22 21.03.2023
"Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часи незалежності - Держкіно

"Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часи незалежності - Держкіно

12:58 18.03.2023
Чистий приплив населення в Україну цього тижня знизився до 4 тис. осіб.

Чистий приплив населення в Україну цього тижня знизився до 4 тис. осіб.

07:04 13.03.2023
Створений за підтримки Держкіно документальний фільм "Будинок зі скалок" не здобув перемогу на премії "Оскар"

Створений за підтримки Держкіно документальний фільм "Будинок зі скалок" не здобув перемогу на премії "Оскар"

13:21 03.03.2023
САП передала до суду справу ексголови Держприкордонслужби Цигикала та його спільників

САП передала до суду справу ексголови Держприкордонслужби Цигикала та його спільників

15:15 25.02.2023
Чистий відплив населення з України минулого тижня зріс до 34 тис. - Держприкордонслужба

Чистий відплив населення з України минулого тижня зріс до 34 тис. - Держприкордонслужба

20:19 23.02.2023
Українські прикордонники відбили три атаки загарбників на бахмутському напрямку

Українські прикордонники відбили три атаки загарбників на бахмутському напрямку

10:13 22.02.2023
Держкіно поки що не підписало контракт із переможницею конкурсу на гендиректора Довженко-Центру Гончарук через розбіжності у положеннях документа

Держкіно поки що не підписало контракт із переможницею конкурсу на гендиректора Довженко-Центру Гончарук через розбіжності у положеннях документа

09:34 21.02.2023
Бюджет Європейського фонду солідарності з українським кіно становить EUR1 млн на 2023 рік - Держкіно

Бюджет Європейського фонду солідарності з українським кіно становить EUR1 млн на 2023 рік - Держкіно

18:29 13.02.2023
Прикордонники вдруге затримали росіянина, який намагався нелегально потрапити в Україну

Прикордонники вдруге затримали росіянина, який намагався нелегально потрапити в Україну

08:05 09.02.2023
Кабмін пропонує зобов'язати Держприкордонслужбу надавати ПФУ інформацію про осіб, які перетнули кордон України

Кабмін пропонує зобов'язати Держприкордонслужбу надавати ПФУ інформацію про осіб, які перетнули кордон України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часи незалежності - Держкіно

Статусу резидента "Дія.Сity" за рік добровільно позбулися близько 15 компаній із 450 - заступник міністра

Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

Україна стає лідером у цифровій трансформації держави та суспільства – Зеленський у посланні до Ради

ОСТАННЄ

В Україні з'явиться новий супутниковий телеканал "Армія ТБ" - Нацрада з телерадіомовлення

"Київстар" приєднався до BankID НБУ

"Нова пошта" перезапустила оновлений "Сейф-сервіс"

"Нова пошта" інвестує EUR10 млн у розвиток у 30-ти країнах Європи до 2025 року

Netflix випустить ще близько 40 відеоігор у 2023р.

Україна та Велика Британія уклали Угоду про цифрову торгівлю

"Нова пошта" відкрила перше відділення в Литві

"Київстар" інвестував у свою енергонезалежність понад 350 млн грн

Nova Post Polska відкриє до квітня ще 10 відділень, до середини року їх буде понад 50

Керівництво TikTok вивчає можливі угоди з продажу соцмережі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА