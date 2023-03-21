"Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часи незалежності - Держкіно

Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" поставив абсолютний рекорд за касовими зборами за всі часи незалежності України з 1991 року, повідомили в Державному агентстві з питань кіно.

"Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності!

Лише за три вікенди в українському прокаті на мультфільм було продано 642 671 квиток, а бокс-офіс склав 81 848 415 грн", - ідеться в повідомленні пресслужби Держкіно.

Зазначається, що анімаційний фільм створено за підтримки Держкіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).