Нацполіція готова обмежити контент "Маші і Ведмедя" в разі санкцій — нардеп Юрчишин

Національна поліція в разі застосування санкцій проти мультфільму "Маша і Ведмідь" готова обмежити контент в Україні, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Національна поліція підтверджує зв’язок "Маші і Ведмедя" з країною-агресором та закликає накласти санкції. Звернувся до Національної поліції України щодо можливих зв’язків мультфільму "Маша і Ведмідь" з РФ… У відповіді на звернення Національна поліція вказала на ймовірні зв’язки з РФ… Мені повідомили, що в разі застосування санкцій проти мультфільму, Нацполіція готова взяти участь в обмеженні контенту в Україні. А Кабінет міністрів України розписав листа на виконання Службі безпеки, Нацраді з питань телебачення і радіомовлення, РНБО, МВС, МКСК та інших відомствам", - написав Юрчишин у Фейсбуці у четвер.

Народний депутат зазначив, що офіційні ресурси мультфільму вказують посилання на сторінку в соцмережі VK (заблокована в Україні), а сам сайт розміщений на домені РФ.

"Але при переході відбувається перенаправлення на нібито нейтральний домен, без прив’язки до Росії. Мультфільм має український переклад, але це лише адаптація контенту. Імперські наративи нікуди не зникли… Є ще суто економічний фактор: гроші з монетизації ідуть російській анімаційній студії", - зазначив Юрчишин.

За словами голови комітету з питань свободи слова, мультфільми – це величезне поле роботи, куди заходить РФ, аби вдертися в мізки українським дітям.

"Мусимо вичистити це поле від російського контенту та стимулювати створення свого продукту. Бо, як бачимо, роспропаганда заходить абсолютно всюди, де може це зробити", - підкреслив Юрчишин.