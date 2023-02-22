"Vodafone Україна" виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями

Мобільний оператор компанія Vodafone Україна, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), завершив регулярну виплату відсотків за єврооблігаціями – $12,4 млн.

"Незважаючи на складні операційні та фінансові умови, пов'язані з війною, компанія продовжує обслуговувати свій борг у повному обсязі", - повідомляється в пресрелізі оператора у середу.

Згідно з релізом, на сьогодні основна сума боргу з єврооблігацій становить $400 млн, оскільки компанія вже викупила та погасила достроково облігації на $100 млн.

Як повідомлялося, на початку лютого 2020 року Vodafone Україна розмістила п'ятирічні єврооблігації на $500 млн під 6,2%. Випуск у форматі 144A/Reg S маркетували серед міжнародних інвесторів у Європі та США. Купон із єврооблігацій виплачується раз на півроку.