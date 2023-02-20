ЄС виділить EUR17,4 млн на проєкт цифровізації України

Євросоюз запускає проєкт "Цифрова трансформація для України" (DT4UA) та виділяє EUR17,4 млн допомоги на його реалізацію, повідомило Міністерство цифрової трансформації України в понеділок.

"Незважаючи на повномасштабну війну Росії, Україна демонструє один із найдинамічніших процесів цифрової трансформації в усьому світі. Наш обов'язок – допомогти забезпечити безперервний розвиток цифрових послуг в Україні", - наводить відомство слова глави представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.

За його словами, ці послуги, необхідні під час війни, залишаються актуальними й у процесі відновлення.

Відповідно до релізу, кошти проєкту розподіляться за чотирма напрямами: розвиток цифрових послуг та застосунку "Дія", вдосконалення обміну даними між реєстрами та держустановами, розвиток інфраструктури електронної ідентифікації відповідно до регламенту eIDAS та розвиток системи електронного управління, що дасть змогу прозоро розглядати кримінальні справи.

Команда Мінцифри впроваджуватиме проєкт разом із європейськими партнерами з Естонської академії електронного управління, яка вже 12 років співпрацює з українським держсектором. Серед спільних проєктів – EGOV4UKRAINE, EU4DigitalUA та "Підтримка ЄС у зміцненні кібербезпеки України". Наразі академія впроваджує в Україні чотири проєкти із загальним бюджетом у EUR41 млн.