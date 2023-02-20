Телеком

19:11 20.02.2023

ЄС виділить EUR17,4 млн на проєкт цифровізації України

1 хв читати
ЄС виділить EUR17,4 млн на проєкт цифровізації України

Євросоюз запускає проєкт "Цифрова трансформація для України" (DT4UA) та виділяє EUR17,4 млн допомоги на його реалізацію, повідомило Міністерство цифрової трансформації України в понеділок.

"Незважаючи на повномасштабну війну Росії, Україна демонструє один із найдинамічніших процесів цифрової трансформації в усьому світі. Наш обов'язок – допомогти забезпечити безперервний розвиток цифрових послуг в Україні", - наводить відомство слова глави представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.

За його словами, ці послуги, необхідні під час війни, залишаються актуальними й у процесі відновлення.

Відповідно до релізу, кошти проєкту розподіляться за чотирма напрямами: розвиток цифрових послуг та застосунку "Дія", вдосконалення обміну даними між реєстрами та держустановами, розвиток інфраструктури електронної ідентифікації відповідно до регламенту eIDAS та розвиток системи електронного управління, що дасть змогу прозоро розглядати кримінальні справи.

Команда Мінцифри впроваджуватиме проєкт разом із європейськими партнерами з Естонської академії електронного управління, яка вже 12 років співпрацює з українським держсектором. Серед спільних проєктів – EGOV4UKRAINE, EU4DigitalUA та "Підтримка ЄС у зміцненні кібербезпеки України". Наразі академія впроваджує в Україні чотири проєкти із загальним бюджетом у EUR41 млн.

Теги: #єс #трансформація #мінцифри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:01 20.02.2023
Боррель: Найкращий шлях у стислі терміни поставити Україні боєприпаси – поставити наявні на складах

Боррель: Найкращий шлях у стислі терміни поставити Україні боєприпаси – поставити наявні на складах

19:48 20.02.2023
Боррель розраховує на швидке затвердження десятого пакета санкцій ЄС

Боррель розраховує на швидке затвердження десятого пакета санкцій ЄС

18:52 20.02.2023
ЄС планує запровадити санкції проти Москалькової, деяких військових, а також проти банків і страхових компаній РФ - ЗМІ

ЄС планує запровадити санкції проти Москалькової, деяких військових, а також проти банків і страхових компаній РФ - ЗМІ

17:28 20.02.2023
В ЄС пропонують розширити повноваження блоку для протидії обходу санкцій щодо РФ - ЗМІ

В ЄС пропонують розширити повноваження блоку для протидії обходу санкцій щодо РФ - ЗМІ

19:43 19.02.2023
Країни ЄС готові у березні ухвалити рішення про спільні закупівлі боєприпасів для України

Країни ЄС готові у березні ухвалити рішення про спільні закупівлі боєприпасів для України

13:18 19.02.2023
Україна належить до сім'ї ЄС і точно буде членом Євросоюзу, це лише має бути інституційно оформлено - Боррель

Україна належить до сім'ї ЄС і точно буде членом Євросоюзу, це лише має бути інституційно оформлено - Боррель

12:06 18.02.2023
Чатбот зі штучним інтелектом ChatGPT став офіційно доступний в Україні

Чатбот зі штучним інтелектом ChatGPT став офіційно доступний в Україні

07:53 18.02.2023
Прем'єр Польщі виступає за абсолютно новий прискорений процес вступу України в ЄС

Прем'єр Польщі виступає за абсолютно новий прискорений процес вступу України в ЄС

11:38 17.02.2023
Кулеба візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ ЄС, на порядку денному - війна РФ проти України та підтримка ЄС

Кулеба візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ ЄС, на порядку денному - війна РФ проти України та підтримка ЄС

11:12 17.02.2023
ЄС схвалить десятий пакет санкцій для РФ 24 лютого

ЄС схвалить десятий пакет санкцій для РФ 24 лютого

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

Україна стає лідером у цифровій трансформації держави та суспільства – Зеленський у посланні до Ради

Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру"

Україна отримає 10 тис. терміналів Starlink у найближчі місяці – глава Мінцифри

ОСТАННЄ

Facebook та Instagram запроваджують платну передплату для верифікованих користувачів

Компанія Microsoft надасть українській прокуратурі безкоштовний доступ до системи Microsoft Azure

Держспецзв'язку представлятиме Україну в Об'єднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО

Apple відклала презентацію шолома змішаної реальності до червня - ЗМІ

Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

У Мінкультури заявляють про понад 6 млрд переглядів контенту російськомовного телеканалу "FreeДом" у соцмережах та на партнерських каналах за 11 місяців

НБУ за 2022 р. виявив 4,5 тис. шахрайських сайтів

Єврокомісія ініціювала включення України до зони європейського роумінгу

РФ удосконалює свої безпілотники новітніми технологіями в обхід міжнародних санкцій - співзасновник "Монобанку"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА