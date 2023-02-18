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16:49 18.02.2023

Компанія Microsoft надасть українській прокуратурі безкоштовний доступ до системи Microsoft Azure

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Компанія Microsoft надасть українській прокуратурі безкоштовний доступ до системи Microsoft Azure

Генеральний прокурор Андрій Костін і віцепрезидент Microsoft Бред Сміт під час зустрічі в Мюнхені домовилися про безкоштовне надання українським прокурорам доступу до системи Microsoft Azure, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Масштаби військових злочинів РФ вимагають сучасних цифрових рішень для збору та аналізу доказів. Щиро вдячний за надання безкоштовного доступу до найсучаснішої системи Microsoft Azure", – заявив Костін.

Він зазначив, що встановлення повного ланцюга тих, хто стоїть за злочинами, неможливе без застосування методів OSINT.

"Щедрий жест Microsoft на підтримку України посилить здатність українських прокурорів і слідчих розслідувати звірства, вчинені військовими РФ", - вважає генпрокурор.

Microsoft Azure - хмарна платформа і інфраструктура корпорації Microsoft, призначена для розробників додатків хмарних обчислень і покликана спростити процес створення онлайнових додатків.

 

Теги: #прокуратура #microsoft #костін

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