РФ удосконалює свої безпілотники новітніми технологіями в обхід міжнародних санкцій - співзасновник "Монобанку"

Росія в обхід санкцій удосконалює свої безпілотні літальні апарати, що застосовуються у війні проти України.

Так, у новій модифікації БПЛА "Орлан", збитого українськими військовими, виявили сучасний чип американської компанії AMD Xilinx, який є продуктом подвійного призначення та підпадає під дію санкцій, розповів співзасновник "Монобанку" та виробник українських безпілотників "Довбуш Т10" Володимир Яценко.

"Ефективність санкцій залежить від того, які зусилля докладаються, щоб вони не порушувалися. Два тижні тому ми препарували "тушку" збитого російського дрона "Орлан" і в модулі радіозв'язку знайшли найсучасніший і найпотужніший чип. Такий самий чіп є в іранському "Шахеді", а також використовується в системах наведення російських ракет. На жаль, це чип американської компанії AMD Xilinx, він коштує понад $2 тис. і є продуктом подвійного призначення, тобто не продається без певних ліцензій", - розповів Яценко в ефірі телемарафону в понеділок.

Він наголосив, що крім запровадження санкцій має виконуватися робота з відстеження та переривання незаконних шляхів постачання військових технологій до заборонених країн.

"Двигуни можна встановити і китайські, але без новітніх технологій створити сучасний безпілотник неможливо. В Україну зараз приїхала інспекція зі США, яка контролює використання військової допомоги, сподіваюся, що вони побачать цей нонсенс: коли ми витрачаємо американські ракети, щоб збивати ворожі БПЛА, тобто кошти американського народу, а ці дрони літають на американських чипах", - зазначив Яценко.

Він наголосив, що українські виробники БПЛА також мають удосконалювати свої технології, щоб забезпечити перевагу перед ворогом.

"Оскільки російські дрони покращили свої характеристики, ми також маємо вдосконалювати свої технології, щоб бути на два кроки попереду. Можу сказати, що на сьогодні ми створили справді надсучасні технології в певному сегменті, зокрема це сегмент пластиків. Ми сьогодні працюємо з матеріалами, які міцніші за метали й використовуються в авіаційній промисловості, зокрема такими світовими гігантами, як Boeing і Airbus. І це дає змогу здійснити відрив за рівнем БПЛА від Росії та Ірану", - наголосив Яценко.

За його словами, вони "не стоять на місці, "Орлан" - це досить якісний безпілотник, тому ми повинні рухатися швидше і в нових технологіях, і в нових комплектуючих".