Події

15:11 15.12.2022

Російські та іранські БПЛА містять комплектувальні іноземного виробництва

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Російські та іранські БПЛА містять комплектувальні іноземного виробництва

Російські та іранські БПЛА містять комплектувальні іноземного виробництва, заявив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба.

"Для нещодавніх атак по об'єктах критичної інфраструктури Одеси, вчорашньої атаки по Києву було використано БПЛА Shahed-136 - баражирувальний боєприпас виробництва Ірану. Закуплені для армії РФ, вони отримали найменування "Герань-2"... Ми констатуємо наявність серед елементної бази комплектувальних іноземного виробництва", - сказав він на брифінгу у Military Media Center у четвер.

Водночас Заруба зазначив, що для терору цивільного населення артилерійськими та ракетними обстрілами РФ використовує низку дронів російської розробки та виробництва.

Так, результати проведених досліджень свідчать, що практично всі комплектувальні, що забезпечують фото- та відеозйомку, керування апаратом у повітрі, передання даних різними каналами, GPS-навігацію у російських БПЛА - іноземного походження.

"Ми вміємо протидіяти російським БПЛА і збиваємо їх щодня наявними засобами ППО… Проте, на нашу думку, ефективніше було б докласти великих зусиль для переривання ланцюжків постачання комплектувальних для таких дронів", - наголосив він.

Теги: #бпла #комплектуючі

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