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16:34 08.12.2022

Українське підприємство експортувало до РФ комплектуючі для ремонту військової техніки під час війни

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Українське підприємство експортувало до РФ комплектуючі для ремонту військової техніки під час війни

Один із машинобудівних заводів у Вінниці викрито в експорті комплектуючих до РФ для ремонту військової техніки, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Досліджуються факти торгівлі українських підприємств із РФ та нелегальних поставок продукції для потреб військово-промислового комплексу держави- агресора", - повідомляється в телеграм-каналі Офісу генпрокурора в четвер.

У прокуратурі зазначають, що, за даними слідства, після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України один із вінницьких машинобудівних заводів продовжив співпрацю із країною-агресором.

"В умовах воєнного стану керівництво заводу налагодило постачання комплектуючих для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі. Це шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання, що використовуються у військовій техніці", - зазначено у повідомленні.

У відомстві уточнюють, що для реалізації протиправної схеми було залучено низку підконтрольних суб'єктів господарювання, з використанням яких через Румунію, Туреччину та Казахстан ввозили комплектуючі на територію РФ.

"З метою обходу фінансових обмежень та виведення безготівкових коштів із РФ використовували банківські рахунки, відкриті у фінансових установах країн ЄС. У такий спосіб протягом 2022 року до РФ експортовано комплектуючі, що використовуються для ремонту військової техніки, на загальну суму понад 51 млн грн", - інформують в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці здійснили обшуки в офісних приміщеннях групи компаній та за місцями проживання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб. Вилучено фінансово-господарські документи, що підтверджують торгівлю з РФ.

Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Автономній Республіці Крим, оперативний супровід – Управління СБУ у Вінницькій області.

У повідомленні не зазначено назву підприємства. Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Вінницький агрегатний завод.

Теги: #рф #завод #комплектуючі

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