Кабмін спростив процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників
Кабмін прийняв ухвалу, яка під час військового стану спрощує процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Ще один важливий крок для розвитку українського ринку БпЛА. Разом з Мінекономіки та за максимальної підтримки СБУ спростили процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників в Україну на час військового стану. Тепер виробникам дронів не потрібно буде отримувати на це ув'язнення від Служби безпеки", - повідомив міністр. .
Він пояснив, що раніше на отримання висновку витрачалося до 15 днів. А сама експертиза затягувала процес ввезення комплектуючих для дронів.
"Наприклад, GPS модулів або термальних камер. Спрощення процедури прискорить ввезення, збирання та доставку цих комплектуючих на фронт", - додав він.