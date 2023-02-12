SpaceX вивела на орбіту п'яту з початку року групу інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 в неділю успішно вивела на орбіту чергову партію з 55 мінісупутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Виведення 55 супутників Starlink підтверджено", - йдеться в повідомленні.

Запуск був здійснений з 40-го стартового комплексу бази американських космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 00:10 за часом східного узбережжя США. Приблизно через 1 годину 4 хвилини після старту ракети супутники Starlink відокремилися від її другого ступеня і вийшли на штатну орбіту.

Це вже 73-тє за рахунком виведення на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink і п'яте цьогоріч.

З урахуванням нинішнього запуску SpaceX вивела на орбіту вже понад 3,9 тис. супутників Starlink. Частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти. Понад 3,6 тис. апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.

Компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Інтернет від Starlink доступний користувачам в 47 країнах, зокрема в Північній Америці, Європі, на Далекому Сході і в Австралії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів (а в подальшому - з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дасть змогу забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій в реалізацію проєкту оцінюється в $10 млрд.