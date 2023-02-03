Телеком

20:06 03.02.2023

"Укртелеком" запустив 700 зон безкоштовного Wi-Fi у п'яти містах

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"Укртелеком" запустив 700 зон безкоштовного Wi-Fi у п'яти містах

"Укртелеком", найбільший фіксований оператор України, запустив у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові мережу UKRTELECOM_FREE, що складається із 700 безкоштовних публічних Wi-Fi-зон, які забезпечать доступ до інтернету протягом двох-чотирьох годин у разі відключення електроенергії.

"Ми ("Укртелеком") запустили вільний Wi-Fi у п'яти містах України, поки що в тестовому режимі. На вулицях Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова тепер працює наш безкоштовний Wi-Fi (загалом близько 700 шаф)", - написала директор з комунікацій у System Capital Management Наталія Ємченко у фейсбуці.

Ємченко оприлюднила карту, на якій можна знайти адреси зон безкоштовного Wi-Fi від "Укртелеком", зазначивши, що дізнатися точки можна за спеціальною наклейкою на шафах Free Wi-Fi.

PR-директор "Укртелеком" Олена Шрамко уточнила у фейсбуці, що швидкість безкоштовного інтернету, що роздається в зонах, становить до 20 Мбіт/с і може зменшуватись у разі збільшення кількості користувачів, які використовують послугу одночасно. Радіус використання Wi-Fi – до 10 метрів.

Раніше гендиректор "Укртелекому" Юрій Курмаз в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що компанія запустить мережу безкоштовних публічних зон у п'яти містах, де було модернізовано інфраструктуру та встановлено активні вуличні шафи (MSAN – Multi-Service Access Node – мультисервісна платформа доступу - пристрій, який з'єднує абонентські лінії з ядром мережі).

"Укртелеком" – найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Значну частину його клієнтів становлять держоргани, навчальні, адміністративні та медичні заклади, аварійні служби.

Виручка "Укртелекому" за дев'ять місяців 2022 року становила 3 млрд 349,96 млн грн, що на 15,7% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Чистий збиток становив 755,18 млн грн проти чистого прибутку 360,03 млн грн за дев’ять місяців 2021 року.

Джерело: https://www.facebook.com/natalya.yemchenko, https://www.facebook.com/lena.shramko

Теги: #укртелеком #wi_fi

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