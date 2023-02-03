Українські та європейські оператори зв'язку уклали нову угоду про доступний роумінг

Сім українських ("Київстар", Vodafone Ukraine, lifecell, "Укртелеком", Data Group, Vega Telecom Group та 3Mob) та 20 європейських операторів мобільного та фіксованого зв'язку підписали нову спільну заяву про координацію зусиль для забезпечення доступного роумінгу для українців в ЄС (Joint Statement) під егідою Єврокомісії та за підтримки Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Як зазначила комісія у фейсбуці, заява регламентує умови, завдяки яким 4,9 млн українців, котрі наразі перебувають у країнах Євросоюзу, могли отримувати доступні послуги роумінгу. Переваги також поширюються на українців, які виїжджають до ЄС із короткостроковими візитами, наголошується у повідомленні.

"Підписання спільної заяви – результат копіткої роботи команди НКЕК і Європейської Комісії, спільно з колегами з BEREC, але насамперед – завдяки значним зусиллям українських і європейських операторів", - наводяться у повідомленні слова голови НКЕК Олександра Животовського.

Він подякував українським операторам і європейським партнерам за солідарність у протистоянні російській агресії та скоординовані дії щодо забезпечення доступним зв'язком українських громадян у Європі.

Зазначається, що нова заява стала продовженням домовленостей, які були досягнуті в рамках попередньої спільної заяви, укладеної 8 квітня 2022 року та чинної протягом останніх дев'яти місяців. Реалізація положень угоди дала можливість українським операторам пропонувати своїм абонентам доступні послуги роумінгу щонайменше у 25 країнах-членах ЄС, а також охопити країни, які не є членами Євросоюзу.

За даними НКЕК, у липні-грудні 2022 року кількість абонентів, які скористалися послугами роумінгу, коливалася в межах 3,9-4,4 млн абонентів на місяць. При цьому споживання голосового трафіку в міжнародному роумінгу зросло в середньому з 17 до 52 хвилин на одного абонента на місяць. Трафік споживання інтернету в міжнародному роумінгу зріс із 474 Мб до 3 Гб у середньому на одного абонента на місяць, що, як зазначили у НКЕК, свідчить про зростання доступності послуг для українських споживачів.

У НКЕК також повідомили, що Україна продовжує переговори про приєднання до єдиного роумінгового простору ЄС (політика ЄС Roam like home - Подорожуй як вдома), що має завершитися остаточними домовленостями найближчим часом.