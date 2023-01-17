"Суспільне" отримає право на трансляцію Олімпійських ігор 2026-2032 років - Держкомтелерадіо

Суспільне мовлення отримає право на трансляцію чотирьох Олімпійських ігор, починаючи з 2026 року, повідомив Державний комітет телебачення та радіомовлення.

"Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив, що всі права на трансляцію чотирьох Олімпійських ігор у Європі в період 2026-2032 років було передано Європейській мовній спілці (ЄМС) та Warner Bros. Discovery. Це означає, що Суспільне мовлення отримає права на трансляцію зимових та літніх Олімпійських ігор 2026, 2028, 2030 та 2032 років на території України", - йдеться у повідомленні пресслужби Держкомтелерадіо.

Зазначається, що, згідно з заявою МОК, нова угода гарантує безкоштовну трансляцію Ігор через мережу суспільних мовників Європейської мовної спілки.

"Починаючи з 2026 року Європейська мовна спілка матиме права на безкоштовну трансляцію на телебаченні та цифрових платформах. Кожен член ЄМС транслюватиме понад 200 годин висвітлення Олімпійських ігор та щонайменше 100 годин зимових Олімпійських ігор на телебаченні з широким спектром охоплення на радіо, прямих трансляцій і репортажів через інтернет, застосунки й соціальні медіаплатформи", - наголошують у відомстві.