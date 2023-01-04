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13:25 04.01.2023

У "Дії" знову можна зробити виписку з Держреєстру прав на нерухомість

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У "Дії" знову можна зробити виписку з Держреєстру прав на нерухомість

Довідку про володіння нерухомістю знову можна оформити на порталі "Дія", повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Повернули на портал "Дія" довідку з Державного реєстру прав. Вона підтверджує, що ви власник нерухомості", - написав Федоров у телеграмі в середу.

За його словами, до повномасштабного вторгнення РФ послугою щорічно користувалися близько 1 млн українців, проте після 24 лютого реєстри призупинили роботу з метою безпеки. З травня вони знову запрацювали, а саму послугу за цей час було покращено, і тепер отримати довідку можна лише за 5 секунд, розповів міністр.

"Довідку можна замовити перед орендою квартири, щоб переконатися, чи дійсно ви знімаєте житло в реального власника. Також вона знадобиться для подальшої оцінки та відшкодування пошкодженого чи знищеного російськими окупантами майна", - зазначив Федоров.

Теги: #нерухомість #довідка #дія

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