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14:34 26.12.2022

Зеленський підписав закон про Нацпрограму інформатизації

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Зеленський підписав закон про Нацпрограму інформатизації

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо запровадження Національної програми інформатизації. За даними у картці законопроєкту №6241, із підписом глави держави документ повернувся до Верховної Ради 24 грудня.

Як зазначають у пресслужбі парламенту, законопроєкт підвищує ефективність організаційно-правових механізмів формування та виконання Національної програми інформатизації, забезпечує ефективний механізм взаємовідносин між учасниками процесу для інформатизації країни, цифровізації та електронного урядування.

Документ передбачає створення та функціонування Єдиної інформаційної системи обліку Національної програми інформатизації, призначеної для формування, контролю, моніторингу, оброблення (приймання, обліку, опрацювання) та зберігання програм, завдань, проєктів та робіт Нацпрограми інформатизації та матеріалів до них.

У Міністерстві цифрової трансформації також пояснюють, що законопроєкт спрямований на підвищення рівня кіберзахисту, що особливо актуально під час війни, та допоможе подолати цифрову нерівність у суспільстві завдяки підвищенню рівня доступу громадян до технологій та різних можливостей, зокрема в економічній, соціальній, культурній, освітній галузях.

Відповідно до регламенту Верховної Ради, підписаний президентом законопроєкт №6241 у подальшому буде опубліковано в газеті "Голос України", оприлюднено на офіційному вебсайті парламенту, він набуде чинності 1 березня 2023 року.

Як повідомлялося, український парламент 1 грудня підтримав законопроєкт №6241 "Про Національну програму інформатизації" в цілому – "за" проголосували 286 народних депутатів.

Теги: #закон #програма #інформатизація

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