"Філіп Морріс" відкрив соціальні простори з електрикою та інтернетом у Києві, Одесі та Львові

Виробник тютюнових виробів ПрАТ "Філіп Морріс Україна" спільно з агентством DTF організував п'ять соціальних просторів "Сфери світла" з робочими зонами у Києві, Одесі та Львові, оснащених генераторами та системами супутникового зв'язку Starlink.

Як повідомила пресслужба "Філіп Морріс" у вівторок, у соціальних просторах можна зігрітися, підзарядити девайси, попрацювати та випити гарячого чаю. Вони працюватимуть до 30 грудня та здатні одночасно прийняти майже 100 осіб кожен.

"Ми працюємо у великій міжнародній компанії, що має офіси та магазини у багатьох містах України. Як і всі українці, ми шукаємо зв'язок під час блекаутів, сидимо в укриттях під час тривог та хвилюємося, якщо не можемо зв'язатися з рідними. Ми вважаємо, що стійкі компанії можуть допомогти пережити блекаут разом, тому ми організували автономні станції з електрикою, інтернетом і теплом", - наводить слова гендиректора ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн" Дмитра Зінченка компанія.

За його словами, з перших днів запуску соціальні простори мають велику популярність серед жителів міст і виручають у дуже несподіваних ситуаціях.

"Працівники різних компаній під час блекауту нерідко роблять у нас виїзний офіс. В Одесі, наприклад, під час аварійного відключення до простору перемістилися дівчата з манікюрного салону неподалік. А у Києві наш простір навіть став місцем для проведення шлюбної церемонії", - додав Зінченко.

Соціальні простори розташовані у Києві на Площі Лесі Українки, 1 (Центральна виборча комісія) та Контрактовій площі (біля колеса огляду), в Одесі у Парку ентузіастів (Академіка Заболотного, 66/2в) та у Сквері "Промінь" (Левітана, 95а), у Львові на вул. Винниченка, 24 (Порохова вежа).

Philip Morris International, до якої входить ПрАТ "Філіп Морріс Україна", - один із найбільших світових виробників тютюнових виробів. В Україні працює понад 20 років, володіє фабрикою у Харківській області. На підприємствах компанії до російського збройного вторгнення працювали майже 1,3 тис. осіб. До війни фабрика була експортним хабом для більше ніж 20 країн світу, зокрема таких великих ринків, як Японія та Єгипет.