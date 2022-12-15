Положення про права ЗМІ на виборах, що не ввійшли до закону "Про медіа", стануть законопроєктом про внесення змін до Виборчого кодексу - Потураєв

Зміни до законодавства, які гарантують права представників засобів масової інформації під час виборчого процесу і які не ввійшли до закону "Про медіа", будуть зареєстровані як законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу, заявив голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція "Слуга народу").

"Це був компроміс для мене і більшості моїх колег, дуже болючий компроміс. Але ми відразу сказали, що зареєструємо ці зміни як окремий закон про зміни до Виборчого кодексу. Ми від цього відмовлятися не будемо", - сказав Потураєв на онлайн-брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" (Київ) у четвер.

Він розповів, що цей розділ був "дуже добре виписаний" і "точно зменшував політичний тиск на медіа".

За його словами, ці положення законопроєкту було підготовлено спільно з громадянською мережею "Опора", громадським рухом "Чесно", із залученням міжнародних експертів, представників ЗМІ.

Потураєв висловив сподівання, що зарубіжні колеги будуть солідарні з ним у цьому питанні, і зміни вдасться внести до Виборчого кодексу.

"Ми за це боротимемося. Я переконаний, що з нашими європейськими партнерами ми зможемо цю ситуацію переламати, й у нас з'явиться така регуляція і такі права медіа під час виборів, які відповідають європейським стандартам. Ми вже це зробили, написали. Тільки це потрібно імплементувати", - наголосив народний депутат.

"На жаль, фракції "Батьківщина" і "Європейська солідарність" і, умовно кажучи, Дмитро Разумков і його політичні товариші вимагали, щоб ми прибрали це з прикінцевих і перехідних положень. Я розумію певних політиків, які звикли мати важелі впливу на медіа", - зазначив Потураєв.