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18:21 13.12.2022

ВР ухвалила новий законопроєкт "Про медіа"

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ВР ухвалила новий законопроєкт "Про медіа"

 Верховна Рада ухвалила новий законопроєкт "Про медіа".

За відповідний законопроєкт №2693-д у другому читанні та в цілому проголосували 299 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у вівторок у Києві, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

Законопроєкт визначає правові засади діяльності в Україні суб'єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду (контролю) у цій галузі.

Законопроєкт, зокрема, впроваджує у законодавче поле поняття онлайн медіа та передбачає для них добровільну реєстрацію, яка гарантуватиме йому законодавчий захист.

Згідно із законопроєктом, якщо зареєстрований суб'єкт у сфері онлайн-медіа припускає грубе порушення, то регулятор застосовує до нього штраф. У разі здійснення онлайн медіа протягом одного місяця другого чи третього грубого порушення після застосування штрафу, рішення про яке не було скасовано у встановленому законом порядку, накладається штраф у подвійному розмірі. Законопроєкт передбачає і заборону розповсюдження зареєстрованого онлайн-медіа за рішенням суду – цей захід застосовується у разі вчинення протягом одного місяця четвертого грубого порушення, якщо за попередні такі порушення було застосовано штрафи, рішення про які не були скасовані в установленому законом порядку.

Законопроєкт також передбачає тимчасову заборону розповсюдження незареєстрованих онлайн-медіа, яка становить чотирнадцять календарних днів. Тимчасова заборона застосовується у разі вчинення значного порушення, якщо протягом одного місяця до суб'єкта було застосовано п'ять штрафів за такі порушення та рішення про них не було скасовано у встановленому законом порядку.

Як повідомлялося, законопроєкт у першому читанні народні депутати ухвалили 30 серпня.

Під час підготовки до другого читання до законопроєкту парламентарі подали 2 332 поправки та пропозиції.

Теги: #закон #медіа

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