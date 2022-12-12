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16:36 12.12.2022

Майже 40% усіх звернень громадян стосуються мови інтернет-представництв – мовний омбудсмен

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Майже 40% усіх звернень громадян стосуються мови інтернет-представництв – мовний омбудсмен

Майже 40% усіх звернень громадян до уповноваженого із захисту державної мови стосуються мови інтернет-представництв.

"Станом на сьогодні більшість інтернет-представництв, функціонування яких не відповідає вимогам закону про державну мову, після попередження з боку уповноваженого про відповідальність оперативно усувають порушення: створюється версія українською мовою, забезпечується завантаження українськомовної версії, усувається подання інформації недержавною мовою на українськомовній версії", – йдеться у повідомленні уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

Водночас зазначається, що ефективність реагування на повідомлення про порушення мови інтернет-представництв ускладнюється тим, що: в переважній більшості випадків на інтернет-представництвах (сайтах, сторінках та каналах у соціальних медіа тощо) не зазначені відомості про представлений ними суб'єкт господарювання (найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, реєстраційні дані з державних реєстрів), контактні дані суб'єкта; майже 90% звернень щодо порушення мови інтернет-представництв не містять відомостей про відповідного суб'єкта господарювання; встановлення відомостей про суб'єкт господарювання в межах повноважень уповноваженого із захисту державної мови, що часто передбачає офіційне листування, зокрема з іншими державними органами та потребує значних витрат часу.

"При цьому варто зауважити, що заявники, зазвичай є споживачами товарів та послуг, що виробляються суб’єктами господарювання, які використовують у своїй діяльності інтернет-представництва", - йдеться у повідомленні мовного омбудсмена.

Теги: #омбудсмен #інтернет #мова

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