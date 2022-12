Журналісти The New York Times влаштували перший за 40 років масовий страйк

Сотні журналістів та інших співробітників американського видання The New York Times влаштували масовий страйк вперше за 40 років, повідомляють у четвер американські ЗМІ.

Учасники страйку пішли на цей крок, оскільки незадоволені переговорами між профспілкою та керівництвом компанії, які тривають з березня 2021 року, коли закінчився останній контракт між The Times та профспілкою The New York Times Guild. Сторони наразі так і не змогли дійти консенсусу щодо низки пунктів, зокрема щодо збільшення зарплати, віддаленої роботи, медичного обслуговування.

Понад 1,1 тис. співробітників беруть участь у 24-годинному страйку.

У профспілці зазначили, що співробітники "зараз офіційно зупинили роботу, що стало першим у компанії випадком такого масштабу за 40 років".

"Завжди складно відмовитися від роботи, яку ти любиш, але наші учасники хочуть зробити все можливе, щоб зробити нашу редакцію кращою для всіх", - зазначили в The New York Times Guild.

The New York Times - щоденна американська газета, її сайт вважається одним з найбільш відвідуваних ресурсів новин у світі.