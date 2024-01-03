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16:05 03.01.2024

Британські лікарі страйкують з вимогою підвищити зарплати

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Британські лікарі страйкують з вимогою підвищити зарплати

Масштабний страйк лікарів триває у середу у Великій Британії, вони вимагають підвищення зарплат, повідомляє Associated Press.

За свідченнями представників сектору охорони здоров'я, які наводить агентство, через страйк довелося скасувати кілька тисяч запланованих на сьогодні прийомів та операцій.

Здебільшого на страйк вийшли лікарі, які влаштувалися на службу нещодавно. Тому лікарям із більшою кваліфікацією довелося вийти на роботу, але й вони надають лише термінову медичну допомогу та допомогу породіллям.

За минулий рік британські лікарі неодноразово виходили на страйки, вимагаючи підвищення зарплат у зв'язку зі зростанням цін на продовольство та енергопостачання, а також через зростання інфляції.

Теги: #лікарі #страйк #велика_британія

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