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12:09 10.01.2024

Профспілка машиністів поїздів у Німеччині розпочала триденний страйк

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Профспілка машиністів поїздів Німеччини GDL у середу вранці оголосила триденний страйк через суперечки з основним державним залізничним оператором Deutsche Bahn щодо тривалості робочого дня й розміру оплати праці, повідомляє агентство Associated Press (AP).

"Страйк профспілки машиністів GDL сильно вплинув на залізничне сполучення в Німеччині", - заявила прессекретар Deutsche Bahn Анна Брукер.

За даними AP, міжміське і внутрішньоміське залізничне сполучення у ФРН практично повністю припинилося. За інформацією Deutsche Bahn, курсує близько 20% поїздів далекого сполучення, багато регіональних і приміських поїздів у Берліні й інших містах не ходять.

Страйк має тривати до 18:00 (19:00 кч) п'ятниці.

GDL вимагає підвищити заробітну плату машиністів поїздів і закликає скоротити робочий день змінних працівників із 38 до 35 годин на тиждень без зниження рівня зарплати. Deutsche Bahn стверджує, що вимоги профспілки практично неможливо задовольнити.

Міністр транспорту і цифрової інфраструктури Німеччини Фолькер Віссінг закликав сторони повернутися за стіл переговорів. "Необхідно знайти спосіб, за якого сторони зможуть порозумітися. Це означає - розмовляти одна з одною. Я закликаю обидві сторони знову сісти за стіл переговорів", - сказав він.

Однак голова профспілки Клаус Везельський заявив, що, якщо до п'ятниці Deutsche Bahn не надасть пропозиції, яка задовольняє вимоги профспілки, члени GDL "зроблять перерву, а потім розпочнуть новий страйк".

Теги: #страйк #deutsche_bahn

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