Реєстрація в "єЧерзі" стає доступною для малотоннажного транспорту

Фото: https://mtu.gov.ua/

Реєстрація в електронній черзі перетину кордону "еЧерга" у 23 пунктах пропуску доступною для малотоннажного транспорту з березня, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Упродовж березня система "єЧерга" для перетину кордону буде масштабована на всі вантажівки ліцензованих перевізників. Поширюємо єЧергу на весь ліцензований вантажний транспорт, а саме на вантажівки понад 3,5 тонн. Йдеться про 23 пункти пропуску. Для цих пунктів пропуску будуть створені відповідні онлайн-черги для запису", - написав Кулеба в Телеграм в середу.

Він нагадав, що тривалий час система була доступна лише вантажівкам понад масою 7,5 тон. За цей час вона довела свою ефективність та необхідність – понад 1,5 мільйона перетинів кордону за онлайн-записом, заявив Кулеба.

Як відомо, в грудні 2024 року Кабмін ухвалив постанову, згідно якій реєстрація в електронній черзі перетину кордону "єЧерга" стає доступною для легкових автомобілів і фур вагою менше ніж 7,5 тонн.

Джерело: