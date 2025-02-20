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18:31 20.02.2025

Речник МЗС: Повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соцмережі Truth Social, не відповідають дійсності

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Речник МЗС: Повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соцмережі Truth Social, не відповідають дійсності
Фото: Pixabay

Україна не блокувала і не могла заблокувати доступ до соціальної мережі Truth Social, тому що ніколи не була доступною для користувачів в Україні, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий та звернувся до мережі з ініціативою додати Україну до авторизованого регіону своєї діяльності.

"Ми бачили повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соціальної мережі Truth Social. Ці повідомлення не відповідають дійсності. Україна не блокувала і не могла заблокувати доступ, оскільки, на жаль, соціальна мережа Truth Social ніколи не була доступною для користувачів в Україні", - написав він у соціальній мережі Х у четвер.

Речник МЗС України зазначив, що згідно з загальнодоступною інформацією Truth Social доступна лише в низці країн (США, Канада, Бразилія, Австралія та деякі інші), "і Україна не входить до цього списку".

"Ми будемо вдячні, якщо Truth Social додасть Україну до авторизованого регіону своєї діяльності", - сказав Тихий.

Як відомо, доступ до соцмережі Truth Social в Україні доступний тільки через VPN.

Теги: #соцмережа #truth_social #доступ

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