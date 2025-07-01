Інтерфакс-Україна
Події
03:45 01.07.2025

Путін запускає альтернативу Telegram, яка дозволить контролювати росіян – ISW

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У Кремлі готуються запустити інтернет-месенджер в рамках постійних зусиль з цензурування російських громадян та ізоляції їх від глобального інтернету, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 30 червня.

Президент РФ Володимир Путін 24 червня підписав указ про створення "національного месенджера", який дозволить громадянам Росії отримати віртуальний доступ до державних послуг і документів. Новий додаток пов'язаний з підконтрольною Кремлю соціальною мережею "ВКонтакте" (ВК).

"Згідно з указом, додаток має поєднувати функції соціальних мереж з державними послугами та документами і має бути доступним до осені 2025 року. Громадяни Росії не зможуть мати анонімну присутність у соціальних мережах у цьому національному месенджері", - йдеться у звіті ISW.

У березні 2025 року "ВКонтакте" анонсував свою цифрову платформу "Макс" і додаток для месенджерів, і російські чиновники визнали, що "Макс" може стати основою для нового "національного месенджера".

"За повідомленнями, Кремль планував співпрацювати з "ВКонтакте" для запуску національного месенджера щонайменше з осені 2024 року. Джерело, знайоме з планами "ВКонтакте", повідомило російському виданню "Ведомости" в березні 2025 року, що "Макс" може стати аналогом китайського додатку WeChat", - повідомляють у звіті ISW.

"5 червня перший заступник голови комітету з інформаційних технологій (ІТ) Державної думи Росії Антон Горєлкін заявив, що Росія не заборонятиме Telegram у зв'язку із запуском Max, хоча Кремль може спробувати заборонити Telegram та інші соціальні мережі, пов'язані із західним світом, у середньостроковій та довгостроковій перспективі, якщо запуск нового національного месенджера буде успішним", - зазначають експерти ISW.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-30-2025

Теги: #соцмережа #контроль #месенджер #рф

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