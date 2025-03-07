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15:07 07.03.2025

Nova Digital представила RouteStripe – IT-рішення для підвищення ефективності доставки і скорочення витрат

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Nova Digital представила RouteStripe – IT-рішення для підвищення ефективності доставки і скорочення витрат

IT-компанія Nova Digital групи Nova ("Нова пошта") розробила програмний продукт для підвищення ефективності адресної доставки RouteStripe, повідомила її пресслужба.

"IT-компанія Nova Digital презентувала новий сервіс, що допомагає компаніям оптимізувати маршрути та графіки доставки. Використання RouteStripe дозволяє бізнесу скоротити витрати на логістику до 30%", - повідомила пресслужба Nova Digital в п'ятницю.

Використовуючи RouteStripe, компанії можуть будувати маршрути, зокрема з кількома пунктами призначення і різними типами транспортних засобів, завдяки чому можуть планувати доставки найбільш ефективно та вчасно. Запропоноване рішення допомагає оптимізувати логістику останньої милі, вказано в повідомленні.

Програма аналізує ефективність використання ресурсів (палива, часу, задіяного персоналу), оцінює точність маршрутів та рівень завантаженості автомобіля, коригує маршрути в режимі реального часу, контролює своєчасність доставки, відстежує робото кур'єрів, ідеться в дописі.

На офіційному сайті програми вказується, що вона допомагає підвищити ефективність логістики компаніям малого та середнього бізнесу, які здійснюють більше 30 тис. доставок на місяць.

Зазначається, що сервіс має API для інтеграції з TMS-системами (Transportation Management System – система управління транспортною логістикою, яка допомагає компаніям планувати, виконувати та оптимізувати перевезення вантажів - ІФ-У) та буде корисним компаніям, які працюють з адресною доставкою: логістичним операторам, службам з доставки, роздрібним мережам, бізнесу з електронної комерції.

Одним із перших клієнтів, хто тестує RouteStripе, є "Нова пошта", повідомили в пресслужбі Nova Digital.

"Завдяки RouteStripe ми адаптуємо маршрути під власні потреби. Це дозволило нам знизити витрати на 30%. Також ми оптимізували використання нашого автопарку, що дало змогу скоротити споживання пального на 33,9%. Це не лише зменшило наші операційні витрати, а й допомогло скоротити викиди CO₂",  - розповіла директорка департаменту адресного обслуговування "Нової пошти" Юлія Попко.

Плата за використання програми наразі складає – EUR30 на місяць, EUR 162 – на 6 місяців або EUR306 на рік. Надається 7 днів безкоштовно для тестування продукту.

Теги: #доставка #nova_digital #routestripe #програма

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