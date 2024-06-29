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09:58 29.06.2024

Редакційна рада The New York Times виступила за вихід Байдена з президентських перегонів

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Редакційна рада The New York Times виступила за вихід Байдена з президентських перегонів
Фото: AP

Дебати між президентом США демократом Джо Байденом і колишнім главою держави республіканцем Дональдом Трампом, які претендують на висування кандидатами на президентську посаду, показали, що Демократичній партії слід шукати заміну Байдену, вважає редакційна рада The New York Times.

"Найочевидніший шлях для демократів (...) - це чесно сказати американській громадськості та визнати, що містер Байден не може продовжувати свої передвиборчі перегони, і почати процес вибору когось більш здатного посісти його місце, щоб перемогти містера Трампа в листопаді", - ідеться в публікації.

У ній наголошується, що під час дебатів "президент постав як тінь великого державного службовця". Тому "найбільша державна послуга, яку Байден може зараз надати, це оголосити, що він не продовжуватиме балотуватися на переобрання".

За оцінкою авторів статті, "на Демократичній партії лежить тягар поставити інтереси нації вище за амбіції однієї людини", у партії "є лідери, які краще підготовлені до того, щоб представити чітку, переконливу й енергійну альтернативу другому президентству Трампа".

Газета, характеризуючи Трампа, пише, що він "зарекомендував себе як серйозна загроза демократії, нестійка та своєкорислива постать, негідна суспільної довіри", що є очевидною загрозою американській демократії.

Газета, характеризуючи Трампа, пише, що він "зарекомендував себе як серйозна загроза демократії, нестійка і своєкорислива постать, негідна суспільної довіри", яка є очевидною загрозою американській демократії.

Вона зазначає, що Трамп систематично намагався підірвати чесність виборів. Його прихильники публічно виклали план дій на період до 2025 року, який дасть йому змогу виконати крайні з його обіцянок і погроз.

"Якщо його повернуть на цю посаду, він присягнувся стати президентом іншого типу, якого не стримують обмеження влади, вбудовані в американську політичну систему", - ідеться в статті.

Автори наголошують: "З урахуванням такої небезпеки і здібностей Байдена (...) Сполученим Штатам потрібен сильніший супротивник для ймовірного кандидата від республіканців. Висування нового кандидата від Демократичної партії на такому пізньому етапі передвиборчої кампанії - це непросте рішення, але воно відображає масштаб і серйозність виклику, кинутого Трампом".

Теги: #байден #the_new_york_times

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