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19:26 06.12.2022

Медіаринок України втратив понад 60% реклами з початку війни

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Рекламний медіаринок України через початок повномасштабної війни у 2022 році втратив 20,83 млрд грн доходів, скоротившись порівняно з 2021 роком у 2,7 раза – до 12,12 млрд грн, йдеться у дослідженні Всеукраїнської рекламної коаліції ( ВРК).

Зокрема, пряма ТБ реклама в 2022 році скоротилася майже вп'ятеро - до 2,4 млрд грн, хоча на 2023 ВРК прогнозує її зростання на 40% за рахунок повернення основних рекламодавців з категорії FMCG, які цього року майже повністю залишили ТБ.

Ринок реклами в пресі із початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України впав до нуля, проте вже з травня рекламодавці почали повертатися і за літо обсяги розміщень вийшли на рівень 25-30% від обсягів 2021 року.

Загалом за підсумками цього року ВРК очікує обсяг реклами в пресі на рівні 0,34 млрд грн, або майже вп'ятеро менше, ніж минулого року.

Найменше падіння, згідно з дослідженням, у секторах digital реклами та зовнішньої реклами (OОН) – відповідно 42%, до 7,19 млрд грн та 57%, до 1,76 млрд грн.

Дослідники зазначили, що активізація бізнесу у західній та центральній частині країни дозволила відновити попит на зовнішню рекламу.

Радіореклама, як зазначає ВРК, впала приблизно в 1,5 раза – до 0,33 млрд грн, тоді як реклама у кінотеатрах – у 13 разів, до 2 млн грн. Згідно з дослідженням, темпи оновлення ринку радіореклами перевершили очікування фахівців. У другому півріччі радіо отримало нових рекламодавців із категорії "лікарські препарати", активними були торгівля, фінанси, казино, онлайн-казино та букмекери, мобільні оператори.

Зберігся попит на регіональну рекламу, а в західній частині України виторг окремих радіостанцій наприкінці року досяг торішніх обсягів.

 

 

 

Теги: #реклама #дослідження #медіаринок

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