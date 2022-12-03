Apple отримала рекордні 25% ринку смартфонів КНР у жовтні завдяки продажу iPhone 14

Американська Apple Inc. зайняла 25% китайського ринку смартфонів у жовтні завдяки сильним продажам iPhone 14-ї серії, згідно зі звітом дослідницької компанії Counterpoint Research.

Найбільш продаваним смартфоном в Китаї позаминулого місяця став преміальний iPhone 14 Pro Max, що надійшов на ринок тільки у вересні. Друге місце посіла компактніша версія iPhone 14 Pro.

Дані свідчать про те, що китайські споживачі готові платити більше, щоб отримати смартфони з розширеним функціоналом порівняно зі звичайними iPhone 14, зазначив старший аналітик Counterpoint Варун Мішра.

Тим часом сукупний продаж смартфонів у Китаї в жовтні впав на 15% у річному вираженні. Apple зафіксувала більш помірне зниження - на 4%.