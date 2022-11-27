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20:15 27.11.2022

Доступність базових станцій мобільного зв'язку в Україні вранці становила 83% -

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Доступність базових станцій мобільного зв'язку в Україні вранці становила 83% -

Доступність базових станцій мобільного зв'язку в Україні перевищувала 83% станом на 9.00 ранку неділі, 27 листопада, повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації в неділю з посиланням на дані Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

"Найкраща ситуація із забезпеченням мобільного зв'язку у Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Сумській, Рівненській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та Закарпатській областях, де доступність базових станцій до ранку неділі перевищує 90% від їх загальної кількості", - повідомляється в телеграм- каналі Держспецзв'язку у неділю.

Водночас повідомляється, що складнощі зі зв'язком можуть зазнавати мешканці Одеської області, де до ранку неділі було доступно близько 70% базових станцій мобільних операторів. У Запорізькій області на ранок працює близько 50% базових станцій українських мобільних операторів, "що пов'язано насамперед із діяльністю російських окупантів". "У решті регіонів, за даними на 9:00, доступність мереж коливалася від 70% до 90%. Поступово відновлюється мобільний зв'язок на нещодавно деокупованих територіях Херсона та Миколаєва", - йдеться у повідомленні.

При можливих аварійних та планових відключеннях електропостачання можуть виникати труднощі з доступом до мережі операторів; у таких випадках можна використовувати Національний роумінг: можливість дзвонити та відправляти СМС із мережі іншого оператора. "Для цього в налаштуваннях телефону необхідно вимкнути функцію автоматичного вибору мережі та підключитися до однієї з доступних мереж", - зазначають у Держспецзв'язку.

У Службі закликали українців економно використовувати мобільний зв'язок, щоб не перевантажувати мережі, відключати автозавантаження медіафайлів у месенджерах.

"Також слід додати, що стаціонарні телефони громадян можуть працювати у разі відсутності живлення, якщо телефонну станцію розміщено на енергонезалежному майданчику і якщо телефонний апарат у квартирі – старий зразок підключений до телефонної розетки", - йдеться у повідомленні.

 

 

 

Теги: #доступ #мобільний #звязок

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