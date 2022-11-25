На Херсонщині відновлено роботу ще 2 базових станцій мобільного зв'язку

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомляє, що в п'ятницю в регіоні вдалося відновити роботу ще двох базових станцій мобільного зв'язку.

"Сьогодні "Київстар" та Vodafone вдалося відновити роботу двох базових станцій на Херсонщині. Vodafone – відновлено станцію в селі Садове; "Київстар" – відновлено станцію у Таврійському мікрорайоні Херсона", - написав Янушевич у телеграм-каналі.

За його словами, абонентам тепер доступні послуги голосового зв'язку та інтернету.