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18:14 25.11.2022

На Херсонщині відновлено роботу ще 2 базових станцій мобільного зв'язку

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На Херсонщині відновлено роботу ще 2 базових станцій мобільного зв'язку

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомляє, що в п'ятницю в регіоні вдалося відновити роботу ще двох базових станцій мобільного зв'язку.

"Сьогодні "Київстар" та Vodafone вдалося відновити роботу двох базових станцій на Херсонщині. Vodafone – відновлено станцію в селі Садове; "Київстар" – відновлено станцію у Таврійському мікрорайоні Херсона", - написав Янушевич у телеграм-каналі.

За його словами, абонентам тепер доступні послуги голосового зв'язку та інтернету.

Теги: #мобільний_звязок #херсонська_область

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