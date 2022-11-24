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16:55 24.11.2022

Блекаут вдарив по мобільному зв'язку: в п'яти областях на ранок четверга працювали від 9 до 16,4% базових станцій

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Блекаут вдарив по мобільному зв'язку: в п'яти областях на ранок четверга працювали від 9 до 16,4% базових станцій

Частка працюючих базових станцій мобільних операторів у Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Харківській областях вранці у четвер становила від 9% до 16,4%, повідомив представник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Володимир Кондрашов на брифінгу.

За його словами, найгірша ситуація станом на 9:00 24 листопада, не враховуючи тимчасово окуповані території та Херсонщину, була на Миколаївщині - там працювали трохи більше 9% станцій, Кіровоградській – 13,7%, Полтавській – 15%, Одеській – 15,2% та Харківській областях – 16,4%.

"Масовані ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру призвели до перебоїв із живленням у мережах зв'язку загального користування. Водночас наші енергетики, мобільні оператори, оператори телекомунікацій, Держспецзв'язку та Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій оперативно працюють, щоб відновити зв'язок у тих регіонах, де її поки що немає", - сказав він.

Найкраще було забезпечено зв'язком на ранок четверга Сумську область (89,6%), Чернівецьку (76%), Закарпатську (73%), Львівську (72%) та Черкаську області (69%).

У Держспецзв'язку уточнили, що в окремих регіонах операторам вдалося швидко відновити зв'язок порівняно із вчорашньою ситуацією, і в них уже вранці працювало близько 50% базових станцій порівняно із вчорашніми 30-32%.

Щодо доступу до Інтернету, то станом на 9 ранку 24 листопада в Україні вже працювали понад 50% мереж фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету.

"Вже на сьогоднішній день завдяки спільній роботі низки держорганів, інституцій, служб мобільних операторів, операторів електронних комунікацій, міжнародних партнерів нам вдалося значно збільшити кількість станцій базового зв'язку, зокрема на щойно звільнених від російського загарбника територіях", - наголосив Кондрашов.

Він також попросив використовувати інтернет та мобільний зв'язок дуже економно, оскільки в сучасних реаліях мережі працюють на межі своїх можливостей і з розумінням ставляться до труднощів у роботі мереж.

Теги: #мобільний_звязок #блекаут

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