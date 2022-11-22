"Київстар" запустив VoLTE для абонентів передоплати

Мобільний оператор "Київстар" розпочав поступове підключення абонентів передоплати до послуги для дзвінків через 4G - Voice-over-LTE, йдеться у повідомленні компанії у вівторок.

"Оператор планує проводити автоматичну активацію послуги. З 2021 року технологія стала доступною для близько 300 тис. (контрактних) абонентів. Зараз у мережі "Київстар" VoLTE працює для понад 100 моделей смартфонів таких виробників, як Apple, Samsung, Huawei та XIAOMI", - зазначили у пресслужбі "Київстару".

За її даними, з початку цього року до жовтня кількість користувачів новітньої технології зросла до 500 тис., проте компанія прогнозує, що в першому кварталі 2023 року вона перевищить 2 млн.

"Київстар" зазначив, що VoLTE покращує якість передачі звуку та дозволяє абонентам під час дзвінка скористатися швидкісним мобільним інтернетом: можна одночасно розмовляти та використовувати програми у смартфоні, а також шукати необхідну інформацію в інтернеті без додаткових списань з рахунку та плати за трафік.

Компанія уточнила, що якщо абонент відповідає необхідним вимогам щодо роботи з VoLTE, то йому необхідно дочекатися SMS-підтвердження від оператора про успішну активацію цієї послуги.

"Київстар" – найбільший український оператор телекомунікацій. Надає послуги зв'язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 3G. Його послугами до кінця 2021 року користувалося близько 26,2 млн абонентів мобільного зв'язку і близько 1,2 млн клієнтів фіксованого інтернету.

Акціонером "Київстару" є міжнародна група VEON (раніше – VimpelCom Ltd.). Акції групи котируються на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк).