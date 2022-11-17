Телеком

15:09 17.11.2022

"Vodafone Україна" планує в 2023 р. перевести дочірню ІТ-компанію в "Дія City"

1 хв читати
"Vodafone Україна" планує в 2023 р. перевести дочірню ІТ-компанію в "Дія City"

Мобільний оператор "Vodafone Україна" у першому кварталі 2023 року планує завести дочірню ІТ-компанію SmartFlex у спеціальний правовий та податковий режим "Дія City".

"У нас є ІТ-компанія - SmartFlex (...), і ми переводитимемо її в "Дія City". Це рішення вже прийняте, але вимагає доопрацювання SAP (управлінська система – ІФ-У), тому що ми велика компанія, і нам необхідно їх якось консолідувати", - повідомила СЕО "Vodafone Україна" Ольга Устинова під час панелі "Як Україна змінює цифровий світ" на Київському міжнародному економічному форумі у четвер.

Устинова зазначила, що не дуже зручно, коли дочірні компанії працюють за різними податковими системами.

"Але вже в першому кварталі (2023 - ІФ) SmartFlex зайде в "Дія City", - заявила вона.

IT SmartFlex – це продуктова IT-компанія, заснована у 2019 році як дочірня компанія провідного українського мобільного оператора Vodafone Україна для об'єднання експертів у сферах телекомунікацій та програмного забезпечення.

Теги: #vodafone #дія_city

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:52 17.11.2022
Трафік мобільних операторів збільшується на 50% під час обстрілу території України - "Vodafone Україна"

Трафік мобільних операторів збільшується на 50% під час обстрілу території України - "Vodafone Україна"

10:27 17.11.2022
"Vodafone Україна" відновив мережу у Бериславі Херсонської області

"Vodafone Україна" відновив мережу у Бериславі Херсонської області

06:59 14.11.2022
"Vodafone-Україна" запустив мережу в Херсоні

"Vodafone-Україна" запустив мережу в Херсоні

16:15 07.11.2022
"Vodafone Україна" за 9 міс. скоротив дохід на 1% та отримав 620 млн грн збитку

"Vodafone Україна" за 9 міс. скоротив дохід на 1% та отримав 620 млн грн збитку

13:07 28.10.2022
"Vodafone Україна" відновив роботу мережі в Херсонській області за 20 км від лінії фронту

"Vodafone Україна" відновив роботу мережі в Херсонській області за 20 км від лінії фронту

11:08 11.10.2022
"Vodafone Україна" забезпечив зв'язком Святогірськ

"Vodafone Україна" забезпечив зв'язком Святогірськ

13:12 27.09.2022
80% мережі Vodafone працює у Харківській області

80% мережі Vodafone працює у Харківській області

12:11 22.08.2022
Мінкультури спільно з Vodafone запускають проєкт із залучення благодійних коштів для відновлення культурної спадщини в Україні

Мінкультури спільно з Vodafone запускають проєкт із залучення благодійних коштів для відновлення культурної спадщини в Україні

13:38 10.08.2022
"Vodafone Україна" виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями

"Vodafone Україна" виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями

14:11 03.08.2022
Понад 300 ІТ-компаній уже включено до "Дія.City" - Мінцифри

Понад 300 ІТ-компаній уже включено до "Дія.City" - Мінцифри

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна готова допомогти світові у забезпеченні цифрової безпеки – Зеленський

Держкіно призупиняє реорганізацію Довженко-Центру до завершення повного аудиту й обрання нового керівника

Реорганізацію Довженко-Центру згідно з раніше ухваленими рішеннями буде зупинено - Ткаченко

Ворожа пропаганда атакує ІТ-систему ситуаційної обізнаності ЗСУ

Національний оборонний хакатон-2022 перенесено у зв'язку з загостренням ситуації з ракетними обстрілами РФ й атаками дронів

ОСТАННЄ

Федоров запропонував Шмигалю дозволити міністерствам швидко створювати тимчасові команди під конкретні завдання

"Київстар" планує збільшити автономність роботи мережі до 4-6 годин

"Київстар" планує збільшити автономність роботи мережі до 4-6 годин

"Київстар" отримав знижки на $100 млн від постачальників обладнання – президент компанії

"Нова пошта" у Херсоні відновила кур'єрську доставку та відкрила два відділення, очікує запуску фінпослуг до кінця тижня

"Укрзалізниця" забезпечила вокзал Херсона резервним живленням і терміналами Starlink та розмістила "Лікарів без кордонів"

Мінцифри відправляє Херсону ще понад 200 Starlink – Федоров

Україна готова допомогти світові у забезпеченні цифрової безпеки – Зеленський

Держкіно призупиняє реорганізацію Довженко-Центру до завершення повного аудиту й обрання нового керівника

Реорганізацію Довженко-Центру згідно з раніше ухваленими рішеннями буде зупинено - Ткаченко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА