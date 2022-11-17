"Vodafone Україна" планує в 2023 р. перевести дочірню ІТ-компанію в "Дія City"

Мобільний оператор "Vodafone Україна" у першому кварталі 2023 року планує завести дочірню ІТ-компанію SmartFlex у спеціальний правовий та податковий режим "Дія City".

"У нас є ІТ-компанія - SmartFlex (...), і ми переводитимемо її в "Дія City". Це рішення вже прийняте, але вимагає доопрацювання SAP (управлінська система – ІФ-У), тому що ми велика компанія, і нам необхідно їх якось консолідувати", - повідомила СЕО "Vodafone Україна" Ольга Устинова під час панелі "Як Україна змінює цифровий світ" на Київському міжнародному економічному форумі у четвер.

Устинова зазначила, що не дуже зручно, коли дочірні компанії працюють за різними податковими системами.

"Але вже в першому кварталі (2023 - ІФ) SmartFlex зайде в "Дія City", - заявила вона.

IT SmartFlex – це продуктова IT-компанія, заснована у 2019 році як дочірня компанія провідного українського мобільного оператора Vodafone Україна для об'єднання експертів у сферах телекомунікацій та програмного забезпечення.