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11:41 15.11.2022

Реорганізацію Довженко-Центру згідно з раніше ухваленими рішеннями буде зупинено - Ткаченко

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Реорганізацію Довженко-Центру згідно з раніше ухваленими рішеннями буде зупинено - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що реорганізацію Довженко-Центру згідно з раніше ухваленими рішеннями буде зупинено.

"Ініціював нараду з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу президента та депутатами стосовно врегулювання ситуації", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

За його словами, на нараді узгоджено план дій учасників процесу.

Зокрема, вирішено: зупинити реорганізацію Довженко-Центру в такий спосіб, який відбувається зараз; фонд і музей залишити в тому статусі, в якому вони є зараз – як цілісний майновий комплекс; призначити прозорий конкурс на директора Довженко-Центру; звернутися до Держаудиту щодо проведення повноцінного аудиту Довженко-Центру; розпочати процес надання статусу "Національного" Довженко-Центру де-юре (не лише у назві, а по суті), що має убезпечити використання його майна не за призначенням; вирішити питання реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дозволить Довженко-Центру працювати за профілем як музей та архів; створити міжвідомчу робочу групу для експертної оцінки музейних цінностей Довженко-Центру.

Ткаченко повідомив, що деталі щодо цих рішень найближчим часом оприлюднить Держкіно.

Як повідомлялося, раніше Довженко-Центр заявив, що рішення Держкіно про його ліквідацію буде великим репутаційним ударом по міжнародному іміджу України. Водночас Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що виступає проти "нехтування та ліквідації кіноспадщини", а також зазначило, що інформація про ліквідацію є несподіванкою для нього.

Пізніше Держкіно заявило, що його наказ не передбачає ліквідацію центру, лише реорганізацію, а після реорганізації Довженко-Центр продовжить своє функціонування як культурний і музейний центр.

Українська кіноакадемія закликає Держкіно відкликати наказ про реорганізацію Довженко-Центру та провести консультації щодо діяльності підприємства.

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики 26 серпня звернувся до Держкіно та Кабінету Міністрів із проханням скасувати рішення про реорганізацію Довженко-Центру.

Голова Держкіно 2 листопада призначила Юлію Каждан новим виконувачем обов'язків генерального директора Довженко-Центру. Крім того, було оголошено, що для експертної оцінки колекцій Довженко-Центру буде створено міжвідомчу комісію.

Після цього колектив Довженко-Центру висловив незгоду з діями Держкіно та заявив, що не визнає процедури призначення нового керівника. Згодом він не допустив в. о. генерального директора до виконання обов'язків.

10 листопада у Довженко-Центрі заявили, що в їхній будівлі проводять слідчі дії. Зокрема, відбувався обшук, правоохоронці шукали документи, пов'язані із забудовником, який зводить житловий комплекс біля Довженко-Центру, також СБУ вилучила печатку установи. 11 листопада правоохоронці знову приходили до Довженко-Центру.

 

Теги: #ткаченко #довженко_центр

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