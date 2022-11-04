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13:14 04.11.2022

Автономним джерелом живлення обладнано не всі антени мобільних операторів - YASNO

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Автономним джерелом живлення обладнано не всі антени мобільних операторів - YASNO

Постачальник електроенергії компанія YASNO наголошує на відсутності автономних джерел живлення на багатьох антенах зв'язку мобільних операторів.

"Бачу багато скарг і помічаю й сам - коли відключають світло, погано працює мобільний зв'язок. Пояснюю: за замовчуванням, мобільні оператори від світла не вимикаються. Проблема у тому, що багато антен приєднані до житлових будинків, до мереж житлових будинків. І коли вимикаються житлові будинки чи інші об’єкти, вимикаються й антени та зникає зв’язок", - написав СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко у своєму фейсбуці.

За його словами, не всі антени мобільних операторів обладнано автономним джерелом живлення.

"У них має бути батарея або ж генератор на 3-4 чи 6 годин мають забезпечувати автономне живлення антени чи вишки, навіть якщо немає електрики, але не скрізь таке є. Рішення тут одне, і воно за операторами: слід забезпечити автономні джерела живлення для своїх антен, вишок, серверів, інакше перебої зі зв'язком триватимуть", - наголосив він.

Коваленко також зазначив, що в Києві збільшилася кількість районів з аварійними відключеннями не за графіком: до Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву та Куренівки додалися Дніпровський і Дарницький райони.

Як повідомлялося, lifecell зазначає, що тривалість роботи обладнання під час масштабних відключень електроенергії залежить від можливості забезпечити регулярне підвезення пального. Оператор уточнив, що одна базова станція на генераторі споживає 100 л пального на день.

"Київстар" працює над альтернативними варіантами живлення базових станцій під час відключення подання електроенергії, зараз його вистачає на 20% мережі оператора у великих містах у разі тривалого знеструмлення.

Теги: #енергетика #мобільний_звязок #коваленко #yasno

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