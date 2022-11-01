"Київстар" повністю відновив поповнення мобільних рахунків абонентів

Користувачі соцмереж у вівторок вранці масово скаржилися на неможливість поповнити рахунки мобільного оператора "Київстар", оператор усунув збій.

"Всі основні послуги "Київстар", включно з дзвінками та мобільним інтернетом, працюють у звичайному режимі та в повному обсязі. Короткочасні технічні складності, які сьогодні виникають у частини абонентів при поповненні рахунків, не вплинули на використання основних сервісів мережі", - повідомили агентству "Інтерфакс -Україна" у пресслужбі оператора.

У "Київстарі" також зазначили, що це питання вирішили технічні фахівці компанії, роботу функціоналу поповнення рахунків наразі відновлюють.