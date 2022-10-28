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13:07 28.10.2022

"Vodafone Україна" відновив роботу мережі в Херсонській області за 20 км від лінії фронту

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"Vodafone Україна" відновив роботу мережі в Херсонській області за 20 км від лінії фронту

Мобільний оператор "Vodafone Україна" відновив роботу мережі у низці населених пунктів на сході та півдні України.

Як наголошується в повідомленні оператора, поширеному у п'ятницю, за останню добу інженери компанії повернули зв'язок у смт Борове та селі Бригадирівка у Харківській області. Також тепер на зв'язку смт Гродівка Донецької області.

"Уперше з початку війни змогли зателефонувати своїм рідним абоненти "Vodafone Україна" у селі Старосілля Херсонської області. Село розташоване за 20 км від нинішньої лінії фронту", - наголошується в повідомленні.

"Vodafone Україна" також посилює мережу у звільнених населених пунктах, де вже раніше було відремонтовано та запущено в ефір перші базові станції. Так, у Вовчанську та Куп'янську запрацювали додаткові базові станції, що дасть змогу покращити якість мережі.

Теги: #vodafone #херсонська_область

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