Маск очолив Твіттер

Американський мільярдер Ілон Маск став керівником Твіттер, повідомляє телеканал CNBC.

За даними телеканалу, Маск став головою Твіттер.

"Генеральний директор Твіттер Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сігал залишили штаб-квартиру компанії в Сан-Франциско і не повернуться", - зазначає телеканал.

Як повідомлялося, Твіттер ухвалила пропозицію Маска про купівлю за $44 млрд 25 квітня.

Однак у середині травня бізнесмен заявив, що подальшого руху угоди не буде, доки Твіттер не прояснить ситуацію щодо частки фейкових акаунтів у соцмережі.

Вже в червні Маск пригрозив розірвати угоду через те, що компанія відмовляється надати йому запитані дані. Тоді представник Твіттер заявляв, що у компанії продовжують ділитися інформацією з Маском, щоб закрити угоду відповідно до укладених умов.

Коли Маск заявив, що розриває угоду, Твіттер подав до суду на мільярдера, стверджуючи, що Маск "відмовляється виконувати свої зобов'язання перед Твіттер та його акціонерами, тому що угода, яку він підписав, більше не слугує його особистим інтересам".

Маск мав час до п'ятниці, щоб завершити угоду з придбання Твіттер або зіткнутися з судовим розглядом із компанією.