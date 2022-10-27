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15:08 27.10.2022

Україна презентувала НАТО систему ситуаційної поінформованості Delta

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Україна презентувала НАТО систему ситуаційної поінформованості Delta

Офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України спільно з віцепрем'єром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим на закритому заході НАТО Tide Sprint представили українську програму ситуаційної поінформованості Delta, що забезпечує військових різними даними про противника та координацію сил на полі бою.

Згідно з повідомленням розробників у четвер, програма Delta забезпечує об'ємне розуміння простору бою в режимі реального часу, інтегрує інформацію про противника від різних сенсорів та джерел (зокрема - розвіддані) на цифровій карті, не потребує додаткових налаштувань та може працювати на будь-якому пристрої (ноутбук, планшетний смартфон).

"Починаючи з 2017 року ми брали участь у Tide Hackaton, Tide Sprint та CWIX - у найкращих інкубаторах інновацій та технологій, які ми намагаємося тепер запровадити як частину нашої національної системи Delta, яка допомагає нам перемагати у війні з Росією", - наведено у повідомленні слова одного із розробників програми Артема Мартиненка із Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони.

Хмарна платформа та послуги Delta побудовані за стандартами НАТО, тому система сумісна з аналогічними рішеннями, які використовують армії країн-членів альянсу.

"Delta - чудовий приклад того, як Україна та НАТО можуть співпрацювати, спільно розвиватися та отримувати взаємну вигоду. Україна прагне стати невід'ємною частиною організації. Наша армія вже впроваджує нові стандарти НАТО. Але ще важливіше, що ми перебуваємо у процесі тестування та впровадження нових стандартів для НАТО. Україна - найкращий полігон, оскільки ми можемо перевірити всі гіпотези в бою та запровадити революційні зміни у військовій техніці та сучасній війні", - зазначив на Tide Sprint Федоров.

Delta - система збору, обробки та відображення інформації про ворожі сили, координацію сил оборони, а також забезпечення ситуаційної поінформованості за стандартами НАТО. Розроблена Центром інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони України.

Теги: #нато #delta

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