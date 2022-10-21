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12:55 21.10.2022

Маск планує скоротити 75% співробітників Twitter на тлі прогресу в закритті угоди

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Маск планує скоротити 75% співробітників Twitter на тлі прогресу в закритті угоди

Американський мільярдер та голова виробника електромобілів Tesla Inc. Ілон Маск планує скоротити більшість співробітників Twitter Inc., якщо стане головою соціальної мережі, повідомляє The Washington Post.

За даними видання, що посилається на документи та обізнані джерела, Маск сказав потенційним інвесторам, що має намір скоротити майже 75% із 7,5 тис. співробітників Twitter. Водночас сам Маск не коментував таких планів.

Тим часом консультанти Twitter і Маска намагаються встигнути завершити угоду щодо купівлі соціальної мережі до кінця поточного місяця, пише агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Сторони готують документацію для завершення покупки до 28 жовтня. При цьому через місяці суперечок обговорення стали менш напруженими, і тепер сторони прагнуть закрити правочин замість проведення судових розглядів.

Раніше цього місяця Маск запропонував Twitter завершити операцію на колишніх умовах, хоча раніше заявляв про намір розірвати її.

Twitter прийняла пропозицію Маска про купівлю за $44 млрд 25 квітня, а 8 липня Маск повідомив компанію, що відмовляється від угоди, оскільки не отримав реальних даних про кількість фейкових облікових записів.

Судові розгляди за позовом Twitter до Маски у зв'язку з його відмовою від покупки соцмережі мали розпочатися 17 жовтня, проте після того, як мільярдер заявив про намір повернутися до угоди, суд дав сторонам період до 28 жовтня, щоб досягти угоди.

Дії Маска щодо покупки Twitter також перевіряють американські регулятори.

Окрім прогресу в угоді з придбання Twitter мільярдер також підтвердив прихильність до планів з нарощування виробництва електромобілів Tesla, назвавши компанію "стійкою до рецесії" на тлі побоювань щодо можливого спаду в американській економіці.

Переважаючі прогнози результати компанії в період пандемії коронавірусу та стійке зростання квартального прибутку протягом кількох років дозволили компанії придбати фінансову подушку, щоб продовжувати нарощувати виробництво.

"Я думаю, це реальна можливість для компанії просуватися в планах агресивнішими темпами", - сказав фінансовий директор Tesla Зак Кіркхорн після публікації фінансових результатів компанії за третій квартал.

Маск повідомив цього тижня, що Tesla розглядає можливість зворотного викупу акцій, обсяг якого може бути "істотним" – $5-10 млрд.

Теги: #twitter #маск

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