Інтерфакс-Україна

Події

08:00 06.04.2025

Маск висловився за нульові тарифи в торгівлі між США і Європою

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Маск висловився за нульові тарифи в торгівлі між США і Європою
Фото: AP

Американський мільярдер Ілон Маск, призначений президентом США Дональдом Трампом керівником департаменту ефективності уряду, сподівається на те, що Європа і США зможуть дійти до нульових тарифів у торгівлі.

"Я сподіваюся, що, врешті-решт, усі погодяться з тим, що і Європа, і Сполучені Штати повинні, на мій погляд, в ідеалі перейти до ситуації з нульовими тарифами, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою", - цитує телеканал CNN виступ Маска через відеозв'язок на конгресі партії "Ліга" у Флоренції, організованому італійським віцепрем'єром Маттео Сальвіні.

CNN звертає увагу, що заява Маска прозвучала після того, як Трамп у середу оголосив про введення 20-відсоткових мит на товари з Європейського союзу.

 

Теги: #тарифы #маск #европа #сша

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