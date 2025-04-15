Інтерфакс-Україна
Події
19:01 15.04.2025

Дональд Трамп-молодший підтримав зусилля Віткоффа по припиненню війни РФ проти України

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Дональд Трамп-молодший підтримав зусилля спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа по припиненню війни РФ проти України.

"Ніхто в адміністрації мого батька не боровся за припинення цієї війни й укладення міцного миру між Росією та Україною більше, ніж Стів Віткофф. Істеблішмент ненавидить його за це, але справжні лідери борються за мир, а не за війну!", — написав Трамп-молодший в X у відповідь на критику на адресу спецпосланця президента США.

Слова Трампа-молодшого підтримав Ілон Маск: "Нам пощастило, що Стів Віткофф займається цим", - написав він під дописом Трампа-молодшого.

Раніше повідомлялося, що Віткофф заявив у ефірі Fox News в понеділок, що мирна угода включатиме врегулювання питання "так званих п'яти територій", не уточнивши про що саме йдеться.

Деякі високопоставлені співробітники адміністрації президента Трампа рекомендують йому дотримуватися більш жорсткого підходу щодо Москви в питанні припинення війни в Україні, пише The Wall Street Journal. За їхніми даними, до групи тих, хто радить Трампу "займати жорсткішу позицію щодо вимог, які Москва висуває Києву щодо територіальних поступок", входять держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець по Україні Кіт Келлог.

Крім того, як пише видання, низка членів адміністрації вважає, що Трампу потрібно більш скептично ставитися до заяв про бажання Москви "мирно врегулювати конфлікт з Україною".

Однак, як зазначають джерела, Трамп "поки що, як і раніше, стоїть на боці Віткоффа, який вважає, що президент Росії Володимир Путін хоче досягти миру".

Теги: #маск #віткофф #дональд_трамп_молодший

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