Маск після запуску аналога Twitter заявив про неприйнятність "нечесної гри"

Власник Twitter Ілон Маск після запуску американською компанією Meta аналогічної його сервісу платформи Threads вказав на неприйнятність "нечесної гри".

"Конкуренція - це нормально, нечесна гра - ні", - написав він у соцмережі.

За даними MarketWatch, адвокат Маска Алекс Спіро з юридичної фірми Quinn Emmanuel також надіслав листа на адресу глави і засновника Meta Марка Цукерберга, де відзначив серйозне занепокоєння щодо Twitter. Компанія Маска побоюється, що Meta "систематично, свідомо і незаконно" використовує інформацію, що становить комерційну таємницю Twitter.

Meta прийняла на роботу десятки колишніх співробітників Twitter, і у них може бути доступ до конфіденційної інформації, додав Спіро. За його словами, Twitter має намір домагатися неухильного дотримання своїх прав на інтелектуальну власність.