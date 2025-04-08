Інтерфакс-Україна

Політика

08:46 08.04.2025

Маск особисто просив Трампа переглянути питання введення нових мит - ЗМІ

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Маск особисто просив Трампа переглянути питання введення нових мит - ЗМІ
Фото: AP

Глава департаменту державної ефективності США (DOGE), бізнесмен Ілон Маск особисто звертався до президента США Дональда Трампа з проханням переглянути його тарифну політику, повідомляє Washington Post.

"Минулими вихідними, коли Ілон Маск обрушив шквал постів у соціальних мережах із критикою одного з провідних радників Білого дому за агресивний тарифний план президента Дональда Трампа, Маск (...) особисто звернувся до Трампа", - ідеться в статті.

Два джерела видання підтвердили, що Маск звертався до Трампа безпосередньо. Однак, за їхніми словами, спроба Маска поки що не увінчалася успіхом.

Як зазначили співрозмовники газети, лідери бізнесу і технологій, які підтримали кандидатуру Трампа, були приголомшені рішенням президента запровадити такі високі мита і однаковою мірою розчаровані тим, що вони не змогли чинити більшого впливу на політику.

У суботу Маск піддав критиці чиновника адміністрації, який зіграв ключову роль у розробці тарифних планів, торгового радника Білого дому Пітера Наварро.

"Докторський ступінь з економіки в Гарварді - це погано, а не добре", - написав Маск у соцмережі X.

Раніше він висловив сподівання, що Європа і США зможуть прийти до нульових тарифів у торгівлі.

"Я сподіваюся, що, врешті-решт, усі погодяться з тим, що і Європа, і Сполучені Штати повинні, на мій погляд, в ідеалі перейти до ситуації з нульовими тарифами, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою", - цитує телеканал CNN виступ Маска через відеозв'язок на конгресі партії "Ліга" у Флоренції, організованому італійським віцепрем'єром Маттео Сальвіні.

2 квітня Трамп оголосив про введення "взаємних" митних тарифів щодо іноземних торговельних партнерів США (загалом до списку потрапили 185 держав). Мінімальний базовий рівень мит становитиме 10%, але для низки країн мита підраховані індивідуально залежно від торговельного дефіциту Сполучених Штатів із цими країнами. Наприклад, для Китаю мита становитимуть 34%, для ЄС - 20%.

У понеділок президент США повідомив, що американська адміністрація запровадить додаткові 50-відсоткові мита проти Пекіна, якщо китайська сторона не відмовиться від мита в 34% на американські товари.

"Якщо Китай не відмовиться від збільшення своїх мит (...) на 34% до завтрашнього дня, 8 квітня 2025 року, то США введуть додаткові 50-відсоткові мита щодо Китаю", - написав він у соціальній мережі Truth Social.

Він зазначив, що такі мита набудуть чинності 9 квітня.

Теги: #маск #трамп #мита_сша

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