Інтерфакс-Україна
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13:42 10.07.2025

xAI представила нову версію чат-бота Grok

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Американський ШІ-стартап xAI Ілона Маска представив четверту версію чат-бота Grok.

Під час презентації, що транслювалася в інтернеті, Маск зазначив, що за деякими параметрами нова версія чат-бота перевершує рішення OpenAI та інших компаній, заявляє xAI.

Крім того, у цій версії поліпшено голосове спілкування.

"Іноді він може втрачати здоровий глузд, і він ще не винайшов нові технології, не відкрив нові закони фізики, але це лише питання часу", - сказав Маск про Grok 4.

Раніше цього тижня xAI довелося видалити деякі публікації Grok у соцмережі X, що містили антисемітські коментарі.

"Дізнавшись про цей контент, xAI вжила заходів для заборони ненависницьких висловлювань до того, як Grok здійснює публікацію в X", - повідомила компанія.

"Нам потрібно зробити так, щоб цей ШІ був хорошим ШІ", - сказав Маск, не визнавши, однак, образливого характеру публікацій минулої версії Grok.

Чат-бот був запущений у листопаді 2023 року. Він створений за мотивами серії романів "Автостопом галактикою" та однойменного фільму.

Теги: #ші #маск #чат_бот

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